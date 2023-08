N-VA Leuven vraagt intrekking besluit over verkaveling Genadeweg

Jongeren uit Brussel gearres­teerd na gewelddadi­ge overval in Leuven

Twee jongeren uit Brussel blijven aangehouden door de onderzoeksrechter na een gewelddadige overval in het centrum van Leuven. Ze hielden plots enkele jongens tegen, bedreigden hen met een mes en deelden enkele vuistslagen uit om er vervolgens vandoor te gaan met een portefeuille. De politie kon hen even later arresteren.