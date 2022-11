N-VA Leuven vraagt extra aandacht voor alleenstaanden in kerstperiode

“Voor de meeste mensen betekenen de kerstdagen gezellig samen vieren met vrienden en familie maar er zijn ook mensen die niemand hebben om mee te vieren”, zegt gemeenteraadslid Debby Appermans (N-VA). “Zeker alleenstaanden kunnen zich in deze tijd heel eenzaam voelen. Daarom pleit ik ervoor dat er meer wordt ingezet op initiatieven zodat ook alleenstaanden kerst kunnen vieren met anderen. Want als je alleenstaande bent en je hebt geen dichte familie dan is het extra confronterend. Het lijkt dat iedereen rondom je mensen rond zich heeft en dat je er zelf alleen voor staat. De groep alleenstaanden is groter dan je zou denken. Het lijkt me dan ook een goed idee om mensen met elkaar in verbinding te brengen.” Fractieleider Zeger Debyser (N-VA) voegt er nog aan toe dat buurtcentra een rol te spelen hebben in het verhaal en dat hun activiteiten beter gecommuniceerd moeten worden vanuit de stad Leuven. Schepen Bieke Verlinden (Vooruit) benadrukt dat de buurtcentra hun deuren openen voor iedereen en dat er in Leuven meerdere initiatieven worden genomen in de strijd tegen eenzaamheid. “Zo is er binnenkort bijvoorbeeld ook een wandeling voor alleenstaanden tijdens de feestdagen”, klonk het op de gemeenteraad.