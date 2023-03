N-VA Leuven trekt met Zeger Debyser als lijsttrekker naar gemeenteraadsverkiezingen: “ Voor ons zijn rechten en plichten belangrijk”

Tom ‘Pélé’ Peeters en Robin Broos geven aftrap van ‘The Belgian Soundtrack’

Op 16 maart gaat ‘The Belgian Soundtrack’ in première in Cinema ZED in Leuven. De voorstelling duikt in alle mogelijke weetjes over filmmuziek en de linken met ons land. Vertellers van dienst zijn de onnavolgbare Tom ‘Pélé’ Peeters en Robin Broos.