N-VA Leuven snoeihard voor subsidie voor elektrische deelbakfietsen: “Pure sinterklaaspolitiek!”

Leuven“De stad Leuven wil een toelage van 360.000 euro toekennen voor de uitrol van 30 elektrische deelbakfietsen. Dat is goed voor 4.000 euro per bakfiets per jaar”, klinkt het kritisch bij N-VA. Schepen Dessers (Groen) wijst erop dat de aanbieder van dienst na drie jaar op eigen benen moet kunnen draaien.

Met dank aan Europees project eHUBs worden in Leuven momenteel 30 elektrische deelbakfietsen van aanbieder Cargoroo ter beschikking gesteld op de zogenaamde Mobipunten. Eind dit jaar loopt dat project af en bijgevolg moet de stad Leuven op zoek naar een nieuwe aanbieder. Bedoeling is om tot een concessie voor vijf jaar te komen met één aanbieder. Oppositiepartij N-VA ondersteunt het feit dat de stad Leuven de deelmobiliteit wil behouden na 2022 maar heeft wel vraagtekens bij de aanpak. “Hoewel het concessiereglement voorziet dat de concessiehouder moet instaan voor de exploitatie, het dagelijks beheer en het onderhoud (hardware en software, nvdr) past het stadsbestuur gedurende de eerste drie van de vijf-jaar-durende concessie toch 120.000 euro per jaar bij”, zeggen fractieleider Zeger Debyser en voorzitter Karel Mortier van N-VA Leuven. “Een subsidie van 360.000 euro gespreid over drie jaar dus, nota bene voor 30 elektrische bakfietsen. Dat is goed voor 4.000 euro per bakfiets per jaar. Pure sinterklaaspolitiek!”

Antwerpen

Schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) wijst onder meer op het ondernemingsrisico van de concessiehouder maar geeft ook mee dat de aanbieder na drie jaar op eigen benen zal moeten draaien. “Deelmobiliteit is erg belangrijk voor de ‘modal switch’ die volop bezig is in Leuven. We willen dat als stad ondersteunen in de opstartfase maar uiteraard niet eeuwig. We geloven wel in het systeem want ik merk zelf dat de elektrische deelbakfietsen door een brede groep worden gebruikt, van gezinnen die hun kinderen naar de sportclub brengen tot studenten die de inboedel van een kot aan het verhuizen zijn”, klinkt het.

Quote Je zal maar een Leuvense handelaar zijn die zelfs tijdens de coronacri­sis de promotaks moest betalen. Toen was er geen ruimte om 400.000 euro kwijt te schelden maar voor 30 elektri­sche bakfietsen heeft het stadsbe­stuur wel 360.000 euro veil. Dat gaat er bij ons niet in... Fractieleider Zeger Debyser en voorzitter Karel Mortier van N-VA Leuven

Oppositiepartij N-VA neemt geen vrede met die uitleg en verwijst net zoals de stad Leuven in het concessiereglement naar de stad Antwerpen. Daar worden vanaf deze maand 125 elektrische deelbakfietsen in gebruik genomen. “Zonder dat daar ook maar 1 euro subsidie aan te pas komt. Waarom kan dat dan niet in Leuven?”, klinkt het bij N-VA. “Je zal maar een Leuvense handelaar zijn die zelfs tijdens de coronacrisis de promotaks moest betalen. Toen was er geen ruimte om 400.000 euro kwijt te schelden maar voor 30 elektrische bakfietsen heeft het stadsbestuur wel 360.000 euro veil. Dat gaat er bij ons niet in. Tot slot nog een bedenking bij het concessiereglement: de financiële tussenkomst van de stad Leuven aan de exploitant kan verminderd worden als het gebruik van de fietsen toeneemt en de exploitant zelf meer inkomsten genereert. De exploitant heeft er met andere woorden geen enkele baat bij dat de fietsen al te intensief worden gebruikt want dan zal hij zijn subsidie zien verminderen. Dat werkt contraproductief en geeft geen enkele stimulans aan de exploitant om performant te zijn de komende jaren.”