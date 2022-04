N-VA Leuven pleit voor doordacht beleid van ontharding: “Geen goed idee om voetpad te vervangen door gracht en voetgangers de rijbaan op te sturen”

Ontharding staat hoog op de agenda bij elke herinrichting in Leuven en bijgevolg is dat niet anders in de Quarrélaan en het Lobergenbos. Daar komt een woonerf, verdwijnen er parkeerplaatsen en wordt er na de heraanleg éénrichtingsverkeer ingevoerd. Geen man of vrouw overboord zou je denken maar volgens N-VA-gemeenteraadsleden Veerle Bovyn en Zeger Debyser is het absoluut geen goed idee om ook de voetpaden te vervangen en wel door open grachten. “Ontharding is belangrijk in het kader van klimaatadaptatie maar een voetpad vervangen door een open gracht en voetgangers daardoor de rijweg opsturen, is een brug te ver. Verkeersveiligheid en toegankelijkheid zijn even belangrijk als klimaatadaptatie. Een gelijkaardig geluid hoorden we overigens ook in de Prinses Lydialaan. Een voetpad vervangen door een open gracht is simpelweg een barslecht idee. Je zou ook kunnen kiezen voor halfverharde voetpaden.”