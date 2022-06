N-VA Leuven over nieuw masterplan voor Ruelenspark: “Voldoende bovengrondse parkeergelegenheid is essentieel voor de handelaars op Naamsesteenweg”

Fractievoorzitter Zeger Debyser: “De aanleg van een park met aandacht voor waterberging en veel groen vinden we prima. Dit park ligt er momenteel erg mistroostig bij en het is goed dat daar verandering in zal komen. We vragen het stadsbestuur bij de verdere uitwerking van de plannen wel om bijzondere aandacht te hebben voor alternatieve parkeergelegenheid aan de Naamsesteenweg. Nu is daar een bovengrondse parking die plaats biedt aan een twintigtal wagens en die frequent gebruikt wordt door bezoekers van de handelszaken in de buurt. Voldoende bovengrondse parkeergelegenheid is essentieel voor de handelaars aan de Naamsesteenweg. Pas sinds de laatste lezing van de plannen is er nu toch sprake van mogelijke shop&go plaatsen maar het blijft allemaal vaag. Wij zullen de vinger aan de pols blijven houden als oppositiepartij. Een ander aandachtspunt bestaat erin ervoor te zorgen dat het project voldoende gedragen wordt door de buurt. Het zal belangrijk zijn dat er naar de bekommernissen van de buurt wordt geluisterd en dat er ook effectief rekening mee wordt gehouden. Tot slot begrijpen we niet waarom er in de Stanislas De Rijcklaan op die plaats moet geknipt worden. Als er een brug voor fietsers en voetgangers blijft kunnen daar toch ook wagens van buurtbewoners over blijven rijden?”