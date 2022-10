N-VA Leuven niet te spreken over duurdere parkeertarieven: “Wij pleiten voor financiële soberheid”

Deze week maakte het stadsbestuur van Leuven de aanpassingen aan de meerjarenbegroting bekend. Zeger Debyser en Pieterjan Vangerven (N-VA) doken in de cijfers en komen tot een opvallende conclusie: “Terwijl de gewone Leuvenaar allerhande manieren zoekt om te besparen om het hoofd te kunnen bieden aan de hoge energiekosten en de stijgende inflatie blijft het stadsbestuur geld uitgeven alsof er niets aan de hand is”, klinkt het. “Denk bijvoorbeeld aan de onvoorziene recente aankoop van het Domo-gebouw voor 4 miljoen euro en de geplande bouw van een megalomane podiumkunstenzaal van meer dan 80 miljoen euro. Zelfs in een crisisperiode blijkt de uitgavendrift van dit college amper bij te houden. Nadat de onroerende voorheffing al werd verhoogd en er een taks op ongeadresseerd reclamedrukwerk werd ingevoerd, verhoogt het stadsbestuur nu ook de parkeertarieven vanaf maart 2023. Alleen al via die verhoging hoopt het stadsbestuur vanaf 2023 zo’n 3 miljoen euro per jaar extra op te halen bij de Leuvenaar en de bezoekers van de stad. In plaats van nog maar eens nieuwe belastingen te heffen en nog extra centen op te halen, pleiten wij voor financiële soberheid. Voor N-VA Leuven kan er geen sprake zijn van een verhoging van de directe of indirecte belastingen. Bovendien geeft dit stadsbestuur met de verhoging van de parkeertarieven nog maar eens het signaal dat wagens niet welkom zijn in Leuven. Men zou beter inzetten op het imago van Leuven als bereikbare winkelstad in de plaats van nog maar eens de autobestuurder te viseren.”