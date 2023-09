N-VA Leuven maakt brandhout van nieuw circulatieplan in Kessel-Lo: “Moet de autohaat van het schepencollege echt zo visueel uitgedrukt worden?”

Twee weken na invoering van het mobiliteitsplan in Kessel-lo is oppositiepartij N-VA hard in de eerste conclusies: “Het blijkt in de praktijk een slecht circulatieplan te zijn dat Kessel-lo immobiel maakt”, klinkt het kritisch.