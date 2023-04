N-VA Leuven kritisch voor toekomstig stadhuis

KIJK. Zo zal het histori­sche stadhuis in Leuven er in de toekomst uitzien: “Horecazaak aan de kant van de Naamse­straat”

Het definitieve ontwerp voor de herbestemming van het historische stadhuis op de Grote Markt is klaar. Bedoeling is om van de trots van Leuven een open huis te maken voor Leuvenaars en bezoekers. “En dat doen we met respect voor het verleden en met een blik op de toekomst”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit). Of iedereen het daar eens mee is, valt nog af te wachten maar feit is dat de architecturale parel een nieuwe toekomst tegemoet gaat. Ontdek hier de 3D-beelden van de toekomst.