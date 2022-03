N-VA Leuven kritisch over Podiumkunstenzaal: “Prestigeproject met erg hoog prijskaartje. Wie zal dat betalen?”

Het gaat om een hallucinant bedrag waarvan het zelfs niet duidelijk is hoe dit zal betaald worden”, laat Lorin Parys (N-VA) optekenen. “De stad Leuven rekent op subsidies van Vlaanderen maar die zijn nog lang niet toegekend. En toch dient het stadsbestuur al een vergunningsaanvraag in en kondigt het aan de werkzaamheden in 2024 op te starten. Dat is gewoon slecht bestuur. Je begint toch ook geen huis te bouwen, als je niet weet hoe je de aannemer zal betalen? De kostprijs van 80 miljoen euro is bovendien meer dan een verdubbeling vergeleken met de in 2017 bij de vooropgestelde prijs van ongeveer 40 miljoen euro. De kostprijs is op enkele jaren tijd – en nog voor de eerste steen gelegd is – dus meer dan verdubbeld. En dan werd er in die raming nog geen rekening gehouden met de wereldwijd steeds maar duurder wordende prijzen van grondstoffen. Zo zijn prijsstijgingen met 30 % voor grondstoffen zoals staal, glas, aluminium en hout helaas geen uitzonderingen meer. Waar zal dit eindigen? Daarnaast maken wij ons nog steeds zorgen om de mobiliteit rond de Podiumkunstensite en stellen wij vast dat er nog steeds geen sluitend plan van exploitatie werd opgemaakt. Vooraleer we daar een gebouw gaan neerzetten, moeten we toch ook weten hoe het gaat uitgebaat worden en wat die exploitatie gaat kosten.”