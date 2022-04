N-VA Leuven kiest voor Katrien Houtmeyers als kopstuk na plots vertrek van Lorin Parys: “Als een hechte ploeg naar de verkiezingen van 2024”

LeuvenHet was ongetwijfeld een politieke rollercoaster bij N-VA Leuven de voorbije week, maar stilaan klaart de rook op na het plotse vertrek van Lorin Parys als nummer één. Die laatste verdween van de ene dag op de andere van het politieke toneel voor een nieuwe uitdaging als CEO bij de Pro League. Opvolger van dienst als kopstuk is gemeenteraadslid en federaal parlementslid Katrien Houtmeyers: “Ik zal mijn rol als kopstuk spelen”, klinkt het strijdvaardig.

Een politieke bom…zo kunnen we de mededeling die Lorin Parys zondag (!) deed aan zijn partijgenoten van N-VA Leuven, nota bene één dag voor de gemeenteraad. Nog voor iedereen het goed en wel besefte, was Lorin Parys op weg naar een nieuwe job: CEO bij de Pro League, de organisatie die de belangen van het professionele voetbal behartigt. De partijgenoten van het Leuvense N-VA-kopstuk bleven achter met verbijstering en enig ongeloof maar het vertrek van de nummer één van de lokale afdeling was definitief en onomkeerbaar.

Quote Het plotse vertrek van Lorin Parys eerder deze week was ook voor ons een grote verrassing. Maar het doet deugd de week alsnog te kunnen afsluiten met goed nieuws Katrien Houtmeyers, de nieuwe nummer één van N-VA Leuven

Er zijn geen zekerheden meer moeten ze gedacht hebben bij de fractie van N-VA maar anderzijds verruilde Lorin Parys in het verleden ook al Open Vld voor N-VA. Onstuitbare ambitie heet dat dan, in propere woorden. Dat nam echter niet weg dat N-VA Leuven voor een moeilijke week stond want wie zou Lorin Parys opvolgen als Leuvens kopstuk?

Volledig scherm Katrien Houtmeyers volgt Lorin Parys op als kopstuk bij N-VA Leuven. © Vertommen

Die vraag kreeg zonet een antwoord want de partij kiest voor Katrien Houtmeyers als kopstuk. De politica zetelt al enkele jaren in de Leuvense gemeenteraad en werd ook verkozen als federaal parlementslid voor N-VA. Op haar schouders rust nu de taak om N-VA Leuven naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen te brengen die worden georganiseerd in 2024. “Het plotse vertrek van Lorin Parys eerder deze week was ook voor ons een grote verrassing. Maar het doet deugd de week alsnog te kunnen afsluiten met goed nieuws”, vertelt Katrien Houtmeyers. “Het spreekt uiteraard voor zich dat ik mijn rol als kopstuk van de Leuvense afdeling van N-VA zal spelen. Ik blijf ook zetelen in het federaal parlement want ook daar kan je als politica de belangen van de Leuvenaars dienen.”

Kritische stem

Blijft de vraag: zal Katrien Houtmeyers dan ook fractievoorzitter worden nu ze Lorin Parys opvolgt als lokaal kopstuk? “Het fractievoorzitterschap was voor mij niet combineerbaar met mijn andere activiteiten maar met Zeger Debyser hebben we een ervaren en kwalitatieve fractievoorzitter met veel dossierkennis”, klinkt het. Debyser zelf was in het verleden al voorzitter van de N-VA-fractie in de Leuvense gemeenteraad en kijkt uit naar een nieuwe periode in zijn politieke carrière. “Als vicefractievoorzitter nam ik deze legislatuur eigenlijk al heel wat taken in de gemeenteraad op mij. Met mijn aanstelling als fractievoorzitter zal er op dat vlak dus niet zoveel veranderen. Ik ben vooral blij dat we snel hebben kunnen schakelen. De Leuvense N-VA is allesbehalve een eenmanspartij, laat dat duidelijk zijn. We zullen de kritische stem van de Leuvenaar -tot spijt van wie het benijdt– dan ook onverkort blijven vertolken.”

Quote We gaan verder op de ingeslagen weg en we blijven trouw aan onze construc­tie­ve manier van oppositie voeren. We hebben oog voor wat goed gaat maar we gaan tegen de stroom in waar nodig Karel Mortier, kersvers voorzitter van N-VA Leuven

Tot slot koos N-VA Leuven ook nog een nieuwe voorzitter voor de lokale afdeling. Dat werd Karel Mortier die Liesbeth Stroobandt naast zich krijgt als ondervoorzitter. “De voorbije tweeëneenhalf jaar was ik achter de schermen al nauw betrokken bij de werking van de afdeling en zette ik al mee de politieke lijn uit”, vertelt Mortier. “De Leuvense politiek is dus geen onbekend terrein voor mij. Ik ben blij dat ik van de leden nu het vertrouwen krijg om dit werk als voorzitter verder te zetten. Het is mijn ambitie om samen met de overige bestuursleden en onze mandatarissen in de gemeenteraad verder te gaan op de ingeslagen weg en trouw te blijven aan onze constructieve manier van oppositie voeren. We hebben oog voor wat goed gaat maar we gaan tegen de stroom in waar nodig.”

Volledig scherm Lorin Parys stak afgelopen maandag voor de laatste keer zijn hand op in de Leuvense gemeenteraad, om zijn plotse afscheid van de politiek officieel aan te kondigen. © Vertommen

Als nummer één van N-VA Leuven heeft Katrien Houtmeyers alle vertrouwen in de herschikte ploeg na het onverwachte vertrek van Lorin Parys. “Er liggen heel wat uitdagingen op ons bord maar met dit vernieuwde bestuur en een mix van ervaring en nieuw talent kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet kijken. Iedereen is erg gemotiveerd om als een hechte ploeg verder te werken richting de verkiezingen van 2024”, klinkt het strijdvaardig.

