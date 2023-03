N-VA Leuven blijft kritisch over parkeerbeleid: “Autobestuurder is drie keer de pineut”

Parkeren in Leuven…Het zal altijd een heet hangijzer blijven in de politieke coulissen en zoals verwacht, blijft oppositiepartij N-VA erg kritisch na de recente aanpassingen. “Het huidige stadsbestuur plaatst ideologie boven betaalbaarheid en bereikbaarheid. Maar wat met de echte noden van de Leuvenaars en de bezoekers van de stad?”, klinkt het bij fractieleider Zeger Debyser. De vermoedelijke N-VA-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 verwijst onder meer naar de uitbreiding van de betalende zone en de stijging van het bovengronds parkeertarief met 25%, alsook naar de beperking van de gratis parkeersessies van een kwartier. Volgens Debyser passeert de stad Leuven drie keer aan de kassa en is de autobestuurder drie keer de pineut.

Quote Het volstaat om naar de aanpak van de stad Hasselt te kijken voor een socialer alterna­tief Gemeenteraadslid Lies Verlinden (N-VA)

Gemeenteraadslid Lies Verlinden (N-VA) sluit zich aan bij die analyse: “Het lijkt ons duidelijk dat dit bestuur niet bekommerd is om de parkeerbehoeften van de Leuvenaars en bezoekers maar de auto wil weren uit de stad. Ondanks de dure eed dat het nieuwe parkeerbeleid de Leuvenaars niets zou kosten, stellen we vast dat de bewoners van de deelgemeenten meer zullen moeten betalen als ze in het centrum willen parkeren. Voor de bewoners van het centrum werd een complex systeem van gratis parkeervouchers uitgedacht maar nu blijkt dat gratis in Leuven niet bestaat want er zijn sowieso transactiekosten aan verbonden. Met slechts 200 uur aan parkeerbonnen – nog niet de helft van de 500 die CD&V had gevraagd – is het voor een Leuvens gezin gewoon onmogelijk om babysittende grootouders, vrienden of de poetshulp te laten parkeren. Het volstaat om naar de aanpak van de stad Hasselt te kijken (300 uur parkeerbonnen, 30 minuten gratis parkeren, bijbestelling aan 0.2 euro per uur) voor een socialer alternatief.”

Quote De parkeer­druk in het centrum is erg hoog. Door de betalende zone uit te breiden, neemt de parkeer­druk af en vermindert het zoekver­keer. Dat komt ten goede van de inwoners Schepen David Dessers (Groen)

Dat de stad Leuven de parkeerkaart voor zorgverstrekkers uitbreidt naar alle betalende en blauwe zones valt dan weer wel in goede aarde bij N-VA: “Al sinds 2016 een vraag van N-VA, eindelijk ingewilligd. Anderzijds, in Oostende kan dit gratis en geldt het ook voor hersteldiensten.Het is tijd voor een ander bestuur dat mobiliteit rationeel aanpakt en niet langer ideologisch.” De stad Leuven blijft ondanks de kritiek trouw aan haar visie: “De betalende zone wordt ook geuniformiseerd in de hele binnenstad. De parkeerdruk in het centrum is erg hoog. Door de betalende zone uit te breiden, neemt de parkeerdruk af en vermindert het zoekverkeer. Dat komt ten goede van de inwoners. De tarieven voor bovengronds parkeren waren bovendien goedkoper dan die in de grote parkings. Door deze aanpassing is dat voor de meeste parkings niet langer het geval”, aldus schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

