N-VA Leuven: “Blij dat er dan toch geen zwembad komt aan Vaartkom”

Geen openluchtzwembad aan de Vaartkom en daarmee is project Leuven Bad definitief in het water gevallen. Dat is de conclusie nadat de stad Leuven bekend maakte dat er een watertuin komt als alternatief. Bij oppositiepartij N-VA wordt die beslissing op gejuich onthaald: “Het heeft weliswaar veel voeten in de aarde gehad maar we zijn blij dat het stadsbestuur eindelijk naar de stem van de buurt en de Leuvenaars heeft geluisterd”, laat federaal parlementslid en gemeenteraadslid Katrien Houtmeyers (N-VA) optekenen. “Het voortschrijdend inzicht heeft hier zeker gewerkt. De Vaartkom is geen goede plaats om een zwembad neer te poten want het water moet eerst proper worden gemaakt en het geld kan beter aan nuttigere zaken worden besteed.” Het Leuvense stadsbestuur blijft wel op zoek naar meer publiek zwemwater en ook dat gegeven juicht de oppositiepartij toe. “Het is positief dat het stadsbestuur in gesprek is met het provinciebestuur en mee wil investeren in een zwemvijver in het provinciedomein in Kessel-Lo. Ook zwemmogelijkheden verderop in de Vaart zullen worden onderzocht. Het stadsbestuur geeft hiermee gevolg aan een voorstel dat N-VA op de gemeenteraad van juni indiende”, besluit fractieleider Zeger Debyser.