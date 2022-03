N-VA hinkt op twee benen in toekomst van openluchtzwembad in Kessel-Lo: “Ecologische zwemvijver naar voorbeeld van Boekenberg in Antwerpen”

Voor N-VA Leuven is het dossier over de openluchtzwembaden in de provinciedomeinen een moeilijke kwestie. N-VA maakt deel uit van de bestendige deputatie op provinciaal niveau maar op het niveau van de stad zit de partij in de oppositie. Herhaaldelijk voerde fractieleider Lorin Parys al oppositie tegen het geplande Leuven Bad aan de Vaartkom, een project dat ondertussen werd bijgestuurd naar een zwemvijver. Toch pleiten Lorin Parys en gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven nu voor meer samenwerking tussen de stad Leuven en de provincie Vlaams-Brabant om het zwemmen in openlucht in Kessel-Lo alsnog een nieuwe toekomst te geven.

Europese Sportstad

“De technische installaties van het openluchtzwembad lopen op hun laatste benen en de uitbatingskosten zijn hoog. Toch zou het jammer zijn als er geen waardig zwemalternatief in de plaats komt”, klinkt het. “Er is al een tekort aan zwemwater in Leuven en dat zou er met het verdwijnen van het zwembad in het provinciedomein niet beter op worden. Wij roepen het stadsbestuur en de provincie dan ook op om samen te werken en samen op zoek te gaan naar een alternatieve oplossing. We denken hierbij aan een ecologische zwemvijver naar het voorbeeld van zwemvijver Boekenberg in Antwerpen. Als het stadsbestuur echt wil inzetten op meer zwemwater dan zou men het geld van de Leuvenaar beter in een dergelijk project investeren dan in een zwembad aan de Vaartkom dat niet gedragen is door de buurt. Daarnaast is het ook meer dan tijd dat het stadsbestuur eindelijk werk maakt van het beloofde 50-meter zwembad. Ondertussen is de stad Leuven zo ongeveer de enige Vlaamse centrumstad zonder 50-meter bad. En dat voor een stad die de titel van Europese Sportstad binnenhaalde…”