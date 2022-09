N-VA en meerderheid lijnrecht tegenover elkaar na aankoop van Domo-pand voor 4 miljoen euro: “Blind aan avontuur beginnen” versus “Opportuniteit uit de duizend”

Allereerst de feiten: de stad Leuven kocht zopas het pand van Domo voor 4 miljoen euro. Geen klein bedrag maar het gebouw is dan ook erg groot, al zitten de 21 studio’s niet vervat in de aankoopakte. Bij oppositiepartij N-VA trekken ze grote ogen en gemeenteraadsleden Debby Appermans en Pieterjan Vangerven spreken dan ook over “een impulsaankoop”. Volgens N-VA’ers is de aankoop zelfs een toonbeeld van slecht beleid. “Symptomatisch is voor het gebrek aan visie”, klinkt het. “Er wordt 4 miljoen euro uitgegeven die niet was voorzien in het budget. Daarnaast is het volstrekt onduidelijk hoe deze aankoop kadert in de globale visie van het stadsbestuur op het vlak van cultuur en nachtleven. Tot slot stellen wij vast dat er geen enkel plan van aanpak en exploitatie uitgewerkt werd voorafgaand aan deze aankoop. Wij begrijpen niet dat het stadsbestuur zonder plan en dus blind aan een dergelijk avontuur begint. Bij de 4 miljoen euro is er bovendien geen rekening gehouden met de renovatie- en aanpassingswerken. De prijs zal zeker nog oplopen.”