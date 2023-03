N-VA bezorgd over Tofsportdag enkel voor vrouwen: “In kader van Internationale Vrouwendag”, reageert schepen Geleyns (CD&V)

“We zijn bezorgd over de beeldvorming van segregatie in de sport tussen mannen en vrouwen naar aanleiding van de Tofsportdag op zondag 12 maart in het Sportcomplex in Kessel-Lo. Enkel vrouwen zijn welkom. De gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen is in onze samenleving essentieel en dat moet je als stad ook uitdragen”, laat fractieleider Zeger Debyser (N-VA) optekenen. Gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven (N-VA) stelt nu voor dat er op de Tofsportdag aan sport kan worden gedaan voor vrouwen en mannen. “Zo neem je de schijn van segregatie weg”, klinkt het. “Sport beoefenen kan een goed initiatief zijn om samenleven te bevorderen. Het is uiteraard wel zo dat sommige sporten zoals bijvoorbeeld gevechtssporten vaak apart worden beoefend door mannen en vrouwen. Maar door actief een Tofsportdag te organiseren en te promoten die enkel toegankelijk is voor vrouwen geef je een verkeerd signaal en daar verzetten wij ons tegen.”