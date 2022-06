Muzikant Geert Maris (Nona Mez) overleden: “Een ‘lonesome cowboy’ maar altijd uiterst charmant en attent”

Ongeloof alom in het Leuvense muziekwereldje -en ver daarbuiten- want Geert Maris is niet meer. De muzikant overleed onverwacht en dat komt hard binnen bij zijn vrienden en collega’s. “Geert was een dichte vriend van Het Depot en de Leuvense muziekgemeenschap. Hij gaf meer dan tien jaar les aan Depot Academy, coachte verschillende artiesten, speelde meermaals op ons podium en was vele malen betrokken als jurylid van het provinciale concours Rockvonk. Geert leefde voor muziek, het was zijn enige trouwe liefde. Hij had er alles voor over en leefde in vaak moeilijke omstandigheden maar de muziek heeft hem altijd rechtgehouden. De laatste tijd heeft zijn ziekte het muziek spelen voor hem enorm bemoeilijkt en uiteindelijk zelfs onmogelijk gemaakt. Geert was een ‘lonesome cowboy’ maar altijd uiterst charmant en attent voor de mensen die hij graag zag. Daarom komt zijn heengaan hard aan bij iedereen die hem kende. Wij zullen hem missen en altijd warm in ons hart dragen”, aldus Mike Naert, artistiek directeur van Het Depot. Geert Maris laat een mooie muzikale erfenis na met onder meer vijf platen van Nona Mez. Hoewel zijn muziek erg werd gewaardeerd bij collega-muzikanten bereikten zijn songs het grote publiek minder gemakkelijk. Dat weerhield Geert Maris er niet van om te blijven schrijven zoals hij muziek aanvoelde en dat was op een eigenzinnige en soms zelfs geniale manier.