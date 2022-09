Muzikaal verjaardagsfeest voor 10 jaar Stoomboot

Al een decennium lang speelt Stoomboot -Niels Boutsen in het dagelijkse leven- op kleine en grotere podia in Vlaanderen. Af en toe duikt Stoomboot ook al eens op in Wallonië en als de wind goed zit eveneens in Nederland, Zwitserland en Duitsland. De winnaar van de Nekkawedstrijd in 2011 kan dan ook terugblikken op tien boeiende jaren die hem ook een MIA-nominatie en vier albums opleverden. Dat alles is meer dan voldoende voor 30CC om een muzikaal verjaardagsfeest te organiseren voor Stoomboot en wel op zaterdag 24 september. “Zijn prille start beleefde de toenmalige geschiedenisstudent Niels Boutsen in onze reeks ‘Sprekende Ezels’ in café Metafoor om daarna de Nekkawedstrijd te winnen en definitief door te breken in de Nederlandstalige kleinkunst. Na vier goed onthaalde albums, tal van muzikale zijsprongetjes en het recente vaderschap was het voor Niels een ideaal moment om terug te blikken op zijn eerste decennium. Die terugblik werd een solo live-album, opgenomen in de AB en volgende week voor de eerste keer live te ontdekken in 30CC/Wagehuys. Een straffe regiogenoot met nationale weerklank én een nieuwe plaat…meer hebben we niet nodig voor een muzikaal verjaardagsfeest.”