Muziekwinkel Keymusic sluit deuren in Leuven: de opvolger van het legendarische Music Center is niet meer

LeuvenKeymusic sluit vanaf 15 mei de deuren in Leuven. Met die beslissing komt er een einde aan een muziekwinkel met een lange geschiedenis. “Onze klanten kunnen voortaan steeds terecht in de winkels in Brussel, Hasselt, Mechelen en Antwerpen”, laat de directie en het team van Leuven weten. Zonder enige twijfel een verlies voor Leuven want zowel de hobby-muzikant als de professionele artiesten vonden nog steeds een ‘thuis’ in de opvolger van Music Center.

“Beste klanten, na bijna 8 jaar Keymusic Leuven hebben we in onderling overleg met de directie besloten om Keymusic Leuven te sluiten vanaf 15 mei. We wensen uitdrukkelijk alle klanten van harte te bedanken voor het vertrouwen en hopen jullie natuurlijk terug te zien in één van onze andere winkels. Onze klanten kunnen voortaan steeds terecht in de winkels in Brussel, Hasselt, Mechelen en Antwerpen. Keep on playing music!” Met dit bericht op sociale media kondigden het team en de directie aan dat de winkel binnen enkele dagen zal sluiten. Daarmee beëindigt Keymusic het hoofdstuk waar ze in 2015 aan begonnen bij de overname van Music Center op de Martelarenlaan. “Ondanks de populariteit van de winkel past hij niet meer in het toekomstbeeld van Keymusic”, klinkt het nog.

Rudi Hegemann

Voor de iets oudere generatie muzikanten is de sluiting toch even slikken want de bekende Leuvense muziekwinkel stond al vele jaren garant voor kwaliteit en topservice. Zo rekenden veel professionele muzikanten maar ook amateur-spelers blindelings op de expertise van onder meer muzikant/verkoper Rudi Hegemann bij de aankoop van hun instrument. Hij bleef aan boord na de overname van Music Center door Keymusic maar gaat nu op zoek naar een nieuwe uitdaging. Er bestaat alvast geen twijfel over dat zijn kennis gemist zal worden in de Leuvense muziekscène.

Volledig scherm Met dit winkeltje van Maurice Michiels in de Diestsestraat begon het allemaal, ver terug in de twintigste eeuw. © RV

Music Center stond overigens tot ver buiten de Leuvense grenzen bekend als een muziekwinkel die mee de toon zette en dat meer dan 40 jaar lang. De bekende zaak had haar wortels in de muziekwinkel van Maurice Michiels die al in de jaren ’60 van de vorige eeuw partituren en instrumenten verkocht in een kleine winkel, niet zo heel ver van volkscafé Jeeskesboom in de Diestsestraat. In september 1970 kwam zijn winkel in handen van Liliane Vaeremans die meteen werk maakte van uitbreiding. Er werd een orgelschool opgericht en later ook nog een gitaar- en drumschool. Die inspanningen leverden al snel resultaat op. Zo vonden grote merken van muziekinstrumenten uit de hele wereld onderdak bij Music Center. Op die manier groeide de bekende muziekwinkel in Leuven door de decennia heen uit tot een begrip in de sector, onder meer dankzij de inzet van shopmanager Hilde Steeno. Een verhuizing naar een groter pand in de Diestsestraat bleek onvermijdelijk maar in 2012 werd toch gekozen voor een nieuwe locatie aan de zogenaamde Kop van Kessel-Lo, daarna gevolgd door een verhuizing naar het Benedenplein onder de vlag van Keymusic. Daar eindigt het spreekwoordelijke liedje nu op 15 mei. Zonder enige twijfel een groot verlies voor muzikaal Leuven, met de expertise van Rudi Hegemann op kop.

