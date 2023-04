Museum M breidt collectie uit met hedendaagse werken

Erfgoeddag komt eraan en dit mag je verwachten…

Op zondag 23 april is het weer Erfgoeddag. De 22e editie staat helemaal in het teken van dieren. “Verspreid over vijftien locaties kan je in Leuven kiezen uit liefst 42 beestige erfgoedactiviteiten”, zegt schepen Bert Cornillie (Vooruit).