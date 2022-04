‘Move for Cape Town’ actie en Vlaamse Regering doneren 50.000 euro aan afgebrande bibliotheek in Kaapstad: “Bestemd voor digitalisering en conservering collecties”

LeuvenVorig jaar legden hevige bosbranden de ‘Jagger Library’ van de Universiteit van Kaapstad in de as. KU Leuven bundelde al snel de krachten met andere Belgische universiteiten en bibliotheken om geld in te zamelen voor de heropbouw van de collectie van de bibliotheek. De actie ‘Move for Cape Town’ leverde 25.000 euro op, en de Vlaamse Regering verdubbelde dat bedrag, zodat in totaal 50.000 euro kon worden geschonken aan de universiteit van Kaapstad.

Na de verwoestende brand in Kaapstad groeide al snel het idee aan KU Leuven om een fondsenwervingsactie op te starten, waarbij deelnemers geld konden inzamelen door te lopen, wandelen, fietsen of zwemmen ten voordele van de collega’s in Kaapstad. Dat idee vond ook weerklank bij andere bibliotheken en universiteiten in België die zich achter het initiatief ‘Move for Cape Town’ schaarden. Ook de Belgische gemeenschap in Kaapstad en het Consulaat-generaal terplekke droegen bij aan het succes van de actie. De doelstelling van de actie was, naast het geld inzamelen, ook de afstand Kaapstad – België heen en terug symbolisch te overbruggen: 26.000 kilometer. Dat doel werd ruim overtroffen, en de actie eindigde met 39.000 kilometer op de teller.

Vlaams Minister President Jambon is het volledige bedrag officieel aan de universiteit gaan overhandigen bij een bezoek op 8 april 2022 aan de Jagger Library. Rector Luc Sels was via videoverbinding aanwezig en vertelde onder meer hoe de beelden van de brandende bibliotheek in Kaapstad meteen heel wat losmaakten aan KU Leuven, dat zelf tweemaal zijn bibliotheek in vlammen zag opgaan. “Met de verzamelde fondsen willen we vooral bijdragen aan de broodnodige digitaliserings- en conserveringsacties voor de getroffen collecties”, zei rector Sels.

De hevige bosbranden die de Tafelberg teisterden in april 2021 waren een ramp voor de universiteit van Kaapstad. De Jagger Library, waar alle unieke en kostbare collecties werden bewaard, werden verwoest. Zowel het vuur als het bluswater richtten een ravage aan in de kelders van de bibliotheek, waar eveneens grote hoeveelheden collecties werden bewaard. Uniek Zuid-Afrikaans erfgoed ging in de vlammen op, duizenden boeken en manuscripten werden vernield.

“Met deze actie dragen wij graag en overtuigd een steentje bij tot de heropbouw van de verwoeste Jagger Library”, vertelt minister-president Jambon. “Bibliotheken, zeker universitaire, vormen mee het geheugen, het verhaal, het bewustzijn van een gemeenschap. Het verlies is nog schrijnender als het gaat over cruciale periodes in dat verhaal, zoals hier het geval was. Trouwens, ook in Vlaanderen waren we wat blij toen er internationale hulp kwam nadat de bibliotheek van de Leuvense universiteit tijdens de Eerste Wereldoorlog werd vernield.”