Motorrijder maakt harde val op Aarschotsesteenweg in Kessel-Lo

voetbal jupiler pro league OHL-doel­man Valentin Cojocaru: “Penalty’s stoppen is een kwaliteit van mij”

OHL kijkt zaterdag aan Den Dreef Oostende in de ogen. “Moeilijke match, tegen een ploeg met veel snelheid en diepgang. We zullen uiterst geconcentreerd moeten zijn, willen we de drie punten thuis houden”, meent coach Marc Brys.

25 augustus