Motorrijder glijdt onderuit en neemt fietser mee

Leuven/Kessel-Lo Zwembaden in provincie­do­mei­nen Kessel-Lo en Diest naderen hun houdbaar­heids­da­tum: “Zolang installa­ties nog meewillen, blijven ze open”

De deputatie Vlaams-Brabant, verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in de provincie, maakte vandaag het voorstel bekend om het openluchtzwembad in het provinciedomein van Huizingen te sluiten. Het verouderde zwembad nog langer openhouden is, gezien de torenhoge energieprijzen en de inzichten in duurzaamheid, niet langer verantwoord volgens de deputatie. Ook de openluchtzwembaden in Kessel-Lo en Diest naderen hun houdbaarheidsdatum. De beslissing wordt nu voorgelegd aan de provincieraad.

9 maart