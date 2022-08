Motorrijder (24) gewond na tik tegen voorligger

Kortrijk-Dutsel/Holsbeek IN BEELD. Huisfoto­graaf oog in oog met “Den Duvel”

Er zijn zo van die plekken waar het leven zoet is, en de tijd net wat trager weg lijkt te tikken. Uitgerekend in het pittoreske Kortrijk-Dutsel, in de schaduw van de Sint-Catharinakerk, stond onze huisfotograaf oog in oog met “den duvel”. Het leverde een opvallend plaatje op.

2 augustus