Motorpak uit kelder appartementsgebouw ontvreemd

Studenten­res­tau­rant Alma informeert klanten over ecologi­sche voetafdruk, maar blijft vlees aanbieden: “De meeste studenten zijn flexita­riër”

Universiteit Antwerpen kondigde deze week aan maatregelen te nemen om haar uitstoot in te perken. Zo moet 80 procent van de kaart van studentenrestaurants vegetarisch of veganistisch zijn, en wordt rood vlees volledig geschrapt. Ook studentenrestaurant Alma onderzoekt de piste om in de toekomst enkel nog vegetarische spaghettisaus aan te bieden, maar blijft wel vlees op de kaart zetten.