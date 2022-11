Mooie resultaten voor karateka’s van Samoerai Leuven in Noord-Macedonië

vrouwenvoetbal super league Trainer Dave Mattheus (RSCA Women) na 2-3-nederlaag tegen OHL A: “We hebben getoond dat we OHL het vuur aan de schenen kunnen leggen”

De topper tussen RSCA Women en OHL A in het Lotto Park is uitgedraaid op een 2-3-overwinning voor de bezoekers uit Leuven. De regerende landskampioen verloor door een ongelukkig eigen doelpunt van Colson in de slotfase. OHL A kroont zich zo met het maximum van de punten (dertig op dertig) tot herfstkampioen in de Super League.

20 november