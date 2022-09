Mohamed Ridouani (Vooruit) laat opnieuw beste dansmoves zien en daar heeft hij een goede reden voor

“Even mijn beste moves bovenhalen in het stadhuis want Unbreakable Breaking Championship -’s werelds grootste breaking event- komt naar Leuven op 1 en 2 oktober”, aldus Mohamed Ridouani. Dat deed hij samen met dansers Jordi Demarsin en William Ragnarsson in een video van David Jacowbski. De Leuvense burgemeester bewees in het verleden trouwens al dat hij straffe dansmoves in de benen heeft, onder meer door de beroemde ‘moonwalk’ te doen die hij nu nog eens herhaalde. Stu Bru zal op zaterdag 1 oktober trouwens een hele dag live uitzenden op Unbreakable. Sporza verzorgt dan weer een livestream van het programma op zaterdagavond, inclusief de finales van de Wereldbeker 1on1. Op zondagnamiddag 2 oktober brengt Sporza een samenvatting op Eén. Nog dit: het WDSF Wereldkampioenschap Breaking wordt volgend jaar van 22 tot 24 september 2023 op dezelfde locatie georganiseerd, tien maanden voor de sport haar debuut maakt op de Olympische Spelen in Parijs. Het WK is meteen ook een olympisch kwalificatietornooi. Meer informatie op www.unbreakable.be.