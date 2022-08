Mogelijk toch nog nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen in onze regio: twee Leuvense locaties zijn nog in beeld

Toen de oorlog in Oekraïne begon, kwam er zoals verwacht een stroom van vluchtelingen op gang. Heel wat oorlogsvluchtelingen vonden onderdak in de omringende landen maar een deel kwam ook naar ons land. Velen onder hen kregen opvang bij gezinnen of in collectieve opvanglocaties zoals bijvoorbeeld de Site van Scheut in de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo. Er was destijds ook sprake van de oprichting van grote opvangcentra om Oekraïense vluchtelingen op te vangen maar de zoektocht naar geschikte locaties bleek minder evident dan aanvankelijk gedacht. Ondertussen is de oorlog in Oekraïne zes maanden bezig en is er nog altijd geen groot opvangcentrum in onze provincie. Het blijft maar de vraag of dat er nog zal komen maar volgens gouverneur Jan Spooren wordt er wel degelijk nog gezocht naar geschikte locaties voor nooddorpen. Voorlopig zijn er vier locaties in beeld: eentje in Halle, eentje in Landen (Domein ’t Park, nvdr) en twee in Leuven. Wat die laatste twee locaties betreft gaat het om de stelplaats van De Lijn in Kessel-Lo en om een terrein op de kruising van de Wakkerzeelsebaan met de Baron Descampslaan.