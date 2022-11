Moeder en zoon moeten zwakbegaafde man zijn afgetroggelde 1,5 miljoen euro terugbetalen: “We zijn misschien toch iets te ver gegaan”

De zwakbegaafde vijftiger kwam er in 2007 alleen voor te staan na de dood van zijn ouders. Omdat er niemand was om hem op te vangen werd er gekeken naar Monique V. uit Tienen, zij kende de man al van kindsbeen af. Zij en haar man besloten de hulpbehoevende man in huis te nemen. Dat de zwakbegaafde er warmpjes in zat, zou ze naar eigen zeggen in eerste instantie niet geweten hebben. Tussen 2007 en 2010 werden er wel fikse bedragen overgeschreven naar rekeningen van haar en haar zoon Bart P. uit Leuven. Zij mocht ongeveer 682.000 euro ontvangen, terwijl haar man 765.000 euro mocht bijschrijven op zijn rekening. Dat lukte alleen omdat de twee volmacht hadden verkregen over de rekeningen. Er werden appartementen in Oostende en Nieuwpoort gekocht en gerenoveerd. Er werden ook effectenportefeuilles aangelegd en de privérekeningen werden gespekt. Het slachtoffer daarentegen ging fel achteruit en vermagerde. Volgens zijn advocaat werd hij bij het koppel niet als volwaardig familielid beschouwd en moest zijn cliënt soms op de grond slapen en kreeg hij ander eten dan de rest van het gezin. De wantoestanden werden in 2010 aangekaart door een begeleidster van het plaatselijke CAW. Daar kreeg het slachtoffer uiteindelijk ook onderdak, omdat P. in diens woning was ingetrokken zonder daarvoor huur te betalen. Het slachtoffer liet allemaal begaan, omdat hij vreesde op straat gezet te worden. De man was nog wel bij zijn verstand genoeg om te beseffen dat hij compleet werd uitgemolken.