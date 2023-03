Modeweken gaan van start in Leuven: “Marsupilami van Uitgeverij Leonon komt naar Leuven”

“Inspiratie voor een nieuwe look kan je uitgebreid opdoen tijdens MODE in LEUVEN. De Leuvense social mediakanalen lopen over van alle lentetrends en de nieuwste items hangen te schitteren in de etalages van de vele modezaken die Leuven rijk is maar tijdens MODE in LEUVEN voegen we daar nog een extra vitrine aan toe”, vertelt Tine Vandeweerd van Liefst Leuven. “We plaatsen drie Glazen Huizen op de Grote Markt en daar gaan we gedurende enkele weken modeshows organiseren. De kick-off van MODE in LEUVEN is uiteraard de Lenteshopping. Traditioneel is dat het feestelijk shoppingevent van de Leuvense modesector die met terechte trots haar unieke selectie van de lente- en zomercollecties presenteert. Een bezoekje aan de Glazen Huizen op de Grote Markt kan naast inspiratie trouwens nog veel meer opleveren. Heb je voor minstens 50 euro gegeten, gedronken en/of geshopt in Leuven tijdens de Lenteshopping dan kan je op de Grote Markt komen grabbelen en maak je kans op tal van cadeaubons. Voor gezinnen met kinderen wordt 18 maart ook een topdag want Marsupilami van Uitgeverij Leonon komt naar Leuven. Alle bezoekers genieten van gratis voorlees- en signeersessies bij Standaard Boekhandel, Fnac en Gobelijn. Gezinnen kunnen tot en met 18 april eveneens op pad gaan langs tien Leuvense etalages en zoeken naar alles wat de Marsupilami’s meemaken. Deelnameformulieren zijn beschikbaar bij Visit Leuven (Naamsestraat 3) en kunnen na de zoektocht ingeruild worden voor een leuk geschenkje.” Een overzicht van het hele programma vind je via deze link.