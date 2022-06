Mobiliteitsplan Kessel-Lo krijgt definitief vorm na uitgebreid participatietraject

De dichtbevolkte deelgemeente is al langer een zorgenkindje wat mobiliteit en verkeersveiligheid betreft. “Het mobiliteitsplan zal de levenskwaliteit verbeteren en de verkeersveiligheid van zoveel mogelijk Kesselaars verhogen. Het voetgangersnetwerk wordt uitgebreid en comfortabeler, verschillende fietsroutes gaan beter op elkaar aansluiten en we verbeteren de doorstroming van het busvervoer. Ook maken we de woonwijken autoluw en weren we zo het sluipverkeer. Er zal meer ruimte zijn om te wandelen, te bewegen, te spelen op straat en meer groen en ontmoetingsplekken,” vertelt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit).

Na de bekendmaking van de eerste proefversie organiseerde de stad regelmatig participatiemomenten in de vorm van infomarkten waar bezorgde burgers opbouwende kritiek mochten spuien. “De driedaagse infomarkt was een groot succes,” zegt David Dessers (Groen), schepen van mobiliteit. “Ruim duizend bewoners kwamen langs en gaven hun suggesties door. Met deze input gingen een 150-tal omwonenden in wijk Blauwput verder aan de slag om tijdens diverse gesprekstafels het plan nog meer in de diepte te bespreken. Ook het burgerpanel toetste het plan af aan de door hen vooropgestelde doelstellingen en formuleerde aanbevelingen.” Het uiteindelijke plan is de verdienste van de bewoners, het burgerpanel, de stadsdiensten, en het studiebureau Vectris en Buur/Sweco. De aanpassingen worden nu voorgelegd aan een gemeenteraadscommissie, en zullen het onderwerp zijn van een stemming tijdens de gemeenteraad van 27 juni.

Het is afwachten of versie twee van het mobiliteitsplan die stemming zal overleven, al blikken de betrokken schepenen alvast terug op een geslaagd traject. “We weten al langer dat de Kesselaars betrokken zijn bij hun buurten. De vele buurtgesprekken waren dus zeer interessant. Het viel ons op dat de gesprekken zeer opbouwend verliepen, dat de bewoners zich bijzonder goed over het plan hadden gebogen en dat er ook altijd verder dan de eigen straat werd gekeken. Die gesprekken hebben ons geholpen om de plannen nog beter af te stemmen op de zorgen die er leefden. We kwamen op basis van alle verzamelde input tot een gebalanceerd en ambitieus mobiliteitsplan voor Kessel-Lo”, zegt schepen Dessers. “Het was hierbij belangrijk dat we een evenwicht vonden tussen het vergroten van de leefbaarheid in de woonbuurten en toch voldoende bereikbaarheid voor de bewoners te garanderen”, voegt schepen Vansina toe.

Op basis van de verzamelde suggesties zag het mobiliteitsplan nog heel wat aanpassingen. Zo werd het wijkcirculatieplan in de buurt tussen de Gemeentestraat en de Eenmeilaan herbekeken. In de Sparrenboslaan wordt een eenrichting ingevoerd om het sluipverkeer door Kesseldal te verminderen. Ook het geschrankt parkeren in de Domeinstraat werd opnieuw bekeken. Nog een enkelrichting wordt ingevoerd in het centrale gedeelte van de Kortrijksestraat, en in de Borstelstraat richting de Eeckelaerslaan om het sluipverkeer ten noorden van de Diestesteenweg ongedaan te maken. Ook in de Jeugdstraat, de Lindensestraat, de Heuvelstraat en de Richard Valvekensstraat zal verkeer slechts in één richting mogelijk zijn. De Elfnovemberlaan en de Kortrijksestraat worden fietsstraten.

De verschillende ingrepen worden ook zichtbaar gemaakt door middel van wegwerkzaamheden, die in fases zullen verlopen. “Overal de straten meteen heraanleggen is niet haalbaar. Daarom kiezen we ervoor om het mobiliteitsplan met snelle, tijdelijke ingrepen zichtbaar te maken in het straatbeeld. Thermoplasten, snelheidsremmende verkeerskussens en asverschuivingen kunnen daartoe bijdragen”, aldus schepen van openbare werken Dirk Vansina (CD&V). Ondertussen heeft de stad alle intentie om zone 30 te blijven sensibiliseren. De effecten daarvan zijn nu al voelbaar, zegt de stad: auto’s rijden trager en het sluipverkeer verschuift van woonstraten naar de assen waar 50 per uur is toegelaten. “Het plan is erop gericht om Kessel-Lo aangenaam, veilig en vlot bereikbaar te houden nu het aantal verplaatsingen blijft groeien. We blijven de verkeerssituaties monitoren. Daarnaast werkt de stad momenteel voor heel Leuven een routeplan voor het zware verkeer uit. Ook hiermee komen we tegemoet aan veelgenoemde bezorgdheden”, besluit Dessers.

