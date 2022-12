Mobiel 21 lanceert crowdfunding voor De Fietsschool

De Fietsschool van de Leuvense organisatie Mobiel 21 is een concrete oplossing voor vervoersarmoede. De Fietsschool leert volwassenen fietsen en biedt deelnemers ook een totaalpakket aan met fietslessen en coaching. De Fietsschool ondersteunt daarnaast ook gemeenten en organisaties bij de opstart van lokale fietsinitiatieven. Sinds kort is er ook de actie ‘Doe een velo cadeau’. “Voor 150 euro schenk je iemand een fiets”, zegt Hannelore Depypere, trainer bij De Fietsschool. “Maar ook giften van 5, 10 of 20 euro helpen ons goed op weg. Elke gift —groot of klein — zorgt dit eindejaar niet alleen voor warmte en solidariteit maar misschien nog belangrijker: voor meer bewegingsvrijheid en levensvreugde. Helaas merken we bij De Fietsschool dat een eigen fiets kopen voor een deel van onze leerlingen financieel niet haalbaar is. Dit eindejaar willen we die financiële drempel wegnemen en daarom zamelt De Fietsschool de komende weken geld in via de campagne ‘Doe een velo cadeau’. Een gift doen kan via overschrijving op rekeningnummer BE55 8939 4413 7744, met vermelding ‘Velo cadeau’.” Meer informatie over de campagne: www.defietsschool.be/doe-een-velo-cadeau