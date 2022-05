Misdaadauteur Bart Massant schrijft corporate thriller: “En het derde boek zit al in mijn hoofd.”

Leuven/HeverleeHet regent misdaadauteurs in en rondom Leuven. Vorige week stelde de Herentse Dominique Berghmans haar debuutroman voor aan de wereld. Voor Bart Massant (59) is het dan weer zijn tweede worp. Eind juni verschijnt zijn ‘corporate thriller’ C.U.R.E. “Mijn eerste boek was goed, maar mijn tweede is stukken beter.”

De naam zal bekend in de oren klinken van zij die zijn literaire debuut Lisa Lisa verslonden hebben. “Op een ochtend lag de krant open. Boekenrecensent John Vervoort kreeg een dubbele pagina om de zes zomerthrillers te bespreken. Fantastisch zou je denken. Helaas werd ik neergesabeld,” lacht Bart. “Het verhaal van mijn ‘legal thriller’ zat goed, maar ik moest nog aan mijn stijl werken.” De auteur nam het advies ter harte. “Lisa Lisa was goed, maar C.U.R.E. is nog een stuk beter.”

De titel verwijst naar de naam van het bedrijf waar het gebeuren zich afspeelt. Een CEO kondigt zijn pensioen aan. Verschillende partijen zijn maar al te bereid het ontstane machtsvacuüm te vullen. “Spanning, geweld en intrige: dat zijn mijn beproefde ingrediënten,” vertelt Bart. Lisa, de hoofdfiguur van zijn eerste roman, mag een tweede keer opdraven. Toch is lectuur van het eerste deel geen vereiste. “Maar wel ten zeerste aanbevolen,” knipoogt hij.

Volledig scherm Bart Massant schreef 'corporate thriller' © Vertommen

“Een auteur vertrekt steeds vanuit zichzelf, en dikt dat deeltje dan wat aan met fictie. Bij mij komen er moorden en kinderontvoeringen bij die zijn ontsproten uit mijn fantasie,” zegt de auteur. Het plaatsje Singletown is dan ook gebaseerd op het Amerikaanse universiteitsstadje Champaign, waar Bart een tijdlang gewoond en gewerkt heeft in internationaal HR. In 2004 keerde hij terug naar zijn geboortestreek in Heverlee. “We wilden dat onze kinderen graag als wereldburger opgroeiden, terwijl de blik in Amerika vooral naar binnen is gekeerd. America first. Dat is er de laatste jaren niet op gebeterd.”

C.U.R.E. verschijnt volgende maand in de betere boekhandel. “Ideale zomerlectuur,” besluit Bart, die zich na een carrière van dertig jaar in de “industriële mallemolen” nu volledig op zijn schrijfsels kan richten. “Ik heb dag en nacht gewerkt. Nu is het tijd om van het leven te genieten. Schrijven hoort daar voor mij bij.” Fans van het proza van Bart Massant kan de auteur alvast geruststellen. “Het derde boek zit al in mijn hoofd. dat zal zich waarschijnlijk afspelen in de medische wereld.” Maar eerst moet boek twee nog verschijnen. “Bang voor John Vervoort? Nee hoor. Ik denk dat ik hem een exemplaar zal opsturen.”