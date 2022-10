Minister Weyts (N-VA) investeert 276.509 euro in Leuvense scholen

“Een investering in scholenbouw is een investering in onze kinderen en dus in onze toekomst”, laat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts optekenen. “Goed uitgeruste klassen dragen immers bij aan de kwaliteit van ons onderwijs.” Weyst investeerde deze regeerperiode al 3 miljard euro in bouwprojecten in scholen. “Dat is nog eens 500 miljoen euro meer in vergelijking met de vorige regeerperiode”, klinkt het. De investeringen komen ook Leuvense scholen ten goede. Via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) gaat er 276.509 euro naar projecten in scholen in Leuven. Concreet gaat het om projecten in het Heilige Drievuldigheidscollege (174.900 euro), Vrije Lagere School Mater Dei (67.794 euro) en Heilig Hart Heverlee (33.815 euro). N-VA gemeenteraadslid Katelijne Dedeurwaerder is tevreden met de inspanningen: “Wij zijn als lokale afdeling blij met deze investeringen in Leuvense schoolgebouwen. Investeringen in isolatie zijn een goede zaak om de energiefactuur te verminderen.”