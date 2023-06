Minister van justitie gaat in debat met studenten ‘Justice For Sanda’: “Ik pas voor een TikTokjustitie.”

Hier zal uw kindje wél stilzitten bij het schoenen passen: “Bij LOU kunnen ze zich amuseren met ‘open ein­de’-speelgoed”

Kinderen die geen schoenen willen passen of hun voetjes niet stilhouden… ouders weten dat kinderschoenen kopen niet altijd een ‘walk in the park’ is. Kinderschoenenwinkel LOU in de Vaartstraat gaat er prat op dat dat met de nodige afleiding een stuk vlotter gaat:. “Naast de photobooth en Stapelstein-stapstenen kunnen kinderen zich voortaan ook amuseren met duurzaam en ‘open einde’-speelgoed van Het Speelatelier”, vertelt eigenares Julie Herelixka.