Minister Khattabi maakt kennis met sociaal inclusieve klimaataanpak in Leuven: “Door samenwerking wordt het ondenkbare mogelijk”

Federaal minister Zakia Khattabi is alvast overtuigd van één ding: “De evolutie naar klimaatneutraliteit kan enkel slagen als iedereen aan boord is”, klinkt het. De focus van het bezoek lag dan ook op de manier waarop in Leuven werk wordt gemaakt van een sociaalrechtvaardige transitie. Daarom bracht minister Khattabi eerst een bezoek aan een renovatieproject van vzw Minder=Meer in Wijgmaal. Die organisatie helpt Leuvenaars met beperkte financiële middelen om noodzakelijke renovatiewerken uit te voeren met een positieve impact op energiezuinigheid en woonkwaliteit. “In Leuven schatten we in dat het om zo’n 1.000 woningen gaat”, vertelt Frouke Wouter van Minder=Meer. “Na renovatie krijgt een label F-woning minstens een label C. Voor de financiering van de renovatiewerken kunnen we de eigenaars een renteloze renovatielening met een uitgestelde terugbetaling aanbieden. Zo kunnen we ook de laagste inkomens meenemen in de klimaattransitie.” Tot slot ging de minister ook langs in maakleerplek aan de Vaartkom. “Hier leggen we de nadruk op sociaalinclusieve circulaire initiatieven”, vertelt schepen David Dessers (Groen). “Meer dan de helft van de CO2-uitstoot in Vlaanderen is immers afkomstig van het produceren en verwerken van materialen. Met onze circulaire strategie willen we alle kostbare materialen en grondstoffen zoveel mogelijk hergebruiken.” Samenwerken is alvast het sleutelwoord volgens schepen van Economie Lalynn Wadera (Vooruit): “In maakleerplek komen wetenschappers, ondernemers, kunstenaars, scholen en werknemers uit de sociale economie samen met één gezamenlijke droom: Leuven mooier, aangenamer en klimaatneutraal maken. Door samenwerking wordt het ondenkbare mogelijk. Interessant om weten is ook dat de stad Leuven de gebouwen van maakleerplek zelf ook ingericht heeft met gebruikte of herbruikbare materialen.”