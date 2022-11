Mini-Europa op wetenschappelijke basis: onderzoekers van Leuven.AM trekken naar Duitsland met 3D-prints van bekende monumenten

“Onze onderzoekers van Leuven.AM -het instituut dat zich concentreert op 3D-printen- trekken donderdag inderdaad naar Formnext in Duitsland. Dat is het grootste industrieel event rond 3D-printen, of ‘additive manufacturing’ zoals ze in het vakgebied zeggen. Het is de eerste keer dat KU Leuven haar eigen stand zal hebben op het internationale event en voor de gelegenheid hebben de onderzoekers een mini-Europa vervaardigd met 3D-printtechnologie. Met verschillende technieken en in verschillende materialen maakten ze replica’s van onder meer het Atomium, de Big Ben, de Brandenburger Tor, het Colosseum, de Eiffeltoren en de Sagrada Familia. Een groep van twintig onderzoekers heeft twee maanden gewerkt aan het project. Los van deze showcase wordt 3D-printen trouwens in meer en meer sectoren toegepast. Bijvoorbeeld in de gezondheidszorg voor gepersonaliseerde implantaten maar ook in de lucht- en ruimtevaart”, aldus het team van het nieuwe AM-labo van het Departement Werktuigkunde aan de Leuvense universiteit.