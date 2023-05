Minderjarige fietsster en bromfietser botsen aan Heilig Hart in Heverlee

Circusfes­ti­val CIRKL kan 10.000 bezoekers bekoren

Zo’n 10.000 bezoekers zakten zakten het voorbije weekend af naar de velodroom voor de zesde editie van het circusfestival CIRKL. 24 gezelschappen uit 9 landen gaven het beste van zichzelf tijdens 47 voorstellingen, terwijl in een circusfort kinderen zelf konden proeven van het leven als acrobaat. Het is meteen de laatste keer dat CIRKL plaatsvindt aan de Velodroom, met de start van de werken aan de podiumkunstensite in het verschiet.