Milow, Klaas Delrue en Tom Helsen reageren op overlijden van muzikant Geert Maris (Nona Mez): “Ik stop met drinken voor mijn vriend Geert”

Nu het overlijden van muzikant Geert Maris stilaan meer en meer doordringt in het muziekwereldje blijkt eens te meer hoe hoog de Leuvenaar werd ingeschat bij zijn collega-muzikanten. Heel wat bekende namen lieten in Het Depot -Geert gaf meer dan tien jaar les aan Depot Academy- al reacties achter en die zijn doorspekt met waardering voor het talent van de man die met Nona Mez vijf albums maakte, waaronder debuutplaat ‘Songs of Leaving’ die Milow omschrijft als een ‘instant classic’. “Prachtige songs zoals ‘Always Something’, ‘Hey Sister’, ‘The Billed Life’, ‘Aces and Kings’ en ‘Hard Luck Stories’ zijn stuk voor stuk Belpop klassiekers die het verdienen om alsnog door iedereen gehoord te worden. Met het overlijden van Geert Maris verliest Leuven één van haar meest eigenzinnige en unieke singer-songwriters. Ik ben enorm verdrietig en sinds het onverwachte nieuws van zijn dood non-stop naar Nona Mez albums aant luisteren. In de traditie van Elliott Smith & Nick Drake offerde Geert werkelijk alles op voor muziek, op een manier dat ik niemand anders dat heb weten doen. Persoonlijk zal ik Geert ook blijven herinneren als een scherpzinnige mentor en enthousiast klankbord toen ik mijn eerste muzikale stappen als Milow zette. Het was Geert die me aanmoedigde en overtuigde om net zoals hem een eigen platenfirma op te richten in 2005.”