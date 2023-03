MIJNLEUVEN coacht nieuwe generatie organisatoren van events

“We wachten vol ongeduld op nieuwe jongereninitiatieven om beleving in de stad te creëren”, laat schepen van Jeugd Dirk Vansina (CD&V) weten. “De eventsector heeft de afgelopen jaren op een lager pitje gedraaid door de coronamaatregelen. Daarom wil MIJNLEUVEN jonge organisatoren opnieuw aanmoedigen aan de hand van masterclasses en talks. De boodschap is duidelijk: het kan terug, het mag terug en het is een leerrijke ervaring. Tijdens de masterclasses helpen experts uit het vak jongeren op weg met concrete informatie. Hoe richt ik een vzw op? Hoe communiceer ik mijn event? Hoe krijg ik de juiste vergunningen? Bij een talk worden dan weer inspirerende verhalen en ideeën uitgewisseld door de jongeren die hen voorgingen. We hebben al mooie voorbeelden in Leuven zoals bijvoorbeeld Nacht, Affair en Habitat Festival. We hopen om in de nabije toekomst nieuwe collectieven ook kansen te geven om in onze stad hun eigen ding te doen.”