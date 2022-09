Mijlpaal voor herbestemming historisch stadhuis op Grote Markt: “Nieuwe toegang via het Corps de Garde, het huidige politiekantoor”

Leuven N-VA en meerder­heid lijnrecht tegenover elkaar na aankoop van Domo-pand voor 4 miljoen euro: “Blind aan avontuur beginnen” versus “Opportuni­teit uit de duizend”

Is het een dure impulsaankoop of een unieke kans om meer ruimte voor culturele en andere activiteiten te creëren in Leuven? Die vraag staat centraal in de stevige discussie tussen de meerderheid en oppositiepartij N-VA over de aankoop van de winkelruimte en het magazijn van Domo in de Diestsestraat.

15:52