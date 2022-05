Mieke Winters pakt uit met eerste solotentoonstelling: You’re invited to play

Herent Lof en kritiek: oppositie­par­tij Vooruit reageert op ‘Beloofd is Beloofd’: “Er blijft nog veel werk aan de winkel.”

Herent is een gemeente in beweging. Dat was de conclusie van ‘Beloofd is Beloofd’, waarin vijf beloftes van het gemeentebestuur aan de waarheid werden getoetst. Maar ten koste waarvan? Dat vraagt oppositiepartij Vooruit zich af. “Het bestuur had de ambitie uitgesproken om van Herent ‘de beste gemeente’ te maken om te wonen en te leven. Slecht is het hier zeker niet, maar er blijft nog veel werk aan de winkel.”

24 mei