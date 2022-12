Microgolfoven vat vuur, drie bewoners geëvacueerd via venster tweede verdieping

Leuven Laadpalen voor elektri­sche wagens in stroomver­snel­ling in Leuven: “Wie niet kan laden op privéter­rein kan opnieuw een laadpaal op het openbaar domein aanvragen”

Leuvenaars die hun elektrische wagen niet kunnen opladen op privéterrein mogen opnieuw een laadpaal aanvragen op de openbare weg. “Dat was door een overgangsperiode tijdelijk niet meer mogelijk”, aldus schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “Maar via het digitaal loket ‘Paal volgt Wagen’ kunnen ze nu weer een laadpaal aanvragen in de buurt van hun woning. Op die manier wil de stad Leuven in een samenwerking met de Vlaamse overheid de omschakeling naar elektrisch rijden stimuleren.”

