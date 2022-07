Mexicaanse keuken met een vegetarische draai: The Vexican opent pop-up

LeuvenDe temperaturen in eigen land rivaliseren die van de woestijnvlakte van Chihuahua. Wie het spoor van woestijnrozen en cactussen in Leuven volgt komt automatisch uit bij The Vexican: een nieuwe pop-up op het Alfons Smetsplein die een vegetarische mariachizwaai geeft aan Mexicaanse keuken.

Het is voor het eerst dat The Vexican, een concept dat zes jaar geleden werd bedacht door het echtpaar Ann Smedts (44) en Tim Meulemans (44), een vaste stek heeft. Voordien bestond de veg-mex straatkeuken louter in foodtruckformaat. “Zelf ben ik federaal ambtenaar, en geeft mijn vrouw les in het middelbaar onderwijs,” vertelt Tim. “We wilden zes jaar geleden iets doen dat mensen blij maakt. We dachten: er zijn weinig mensen die slechtgezind worden van lekker eten.” Het koppel kookte daarvoor al graag, en vooral hun Mexicaanse keuken kon op de goedkeuring van vrienden rekenen. Toch zijn Ann en Tim nog nooit in het Centraal-Amerikaanse land geweest. “Tot onze grote spijt, al staat een bezoek hoog op onze to do-list. We moeten het dus van onze kookboekenkennis hebben.”

Volledig scherm The Vexican: nieuwe pop-up © Evert Wouters

Het idee kreeg vorm met een eerste omgebouwde werfkeet, dan een foodtruck op bestelling. “Dat werkte, al heeft corona er wel een flinke knauw aan gegeven,” gaat Tim verder. “En plots deed deze kans zich voor, in hartje Leuven.” Daarmee houdt The Vexican voor het eerst ergens halt. “Voor ons is dit ook een experiment. We blijven zeker een jaar. Nadien zien we wel. Onze oudste kinderen studeren vlakbij, dus zij springen graag eens bij. We zijn dus een echte familiezaak.” Prominent in de pop-up is de grijnzende schedel, naar een ontwerp van de bevriende Jirka Asselberghs van het ontwerpbureau Vitrin 112. “Ook de inkleding van de zaak is van haar hand.”

Tim en Ann hebben dan wel geen chili con carnesaus door de aderen lopen, hun Mexicaanse keuken is er wel eentje met een eigenzinnige draai: zoals de naam doet vermoeden biedt The Vexican enkel gerechten zonder vlees aan. “Daarmee onderscheiden we ons. Geen pulled pork, maar pikante kruiden hebben we dan weer des te meer. Al onze salsa’s zijn vers. Aan sombrero’s en kleefsnorren doen we niet mee: zo eigenzinnig zijn we wel.” Of de Mexicaanse keuken het perfecte antidotum is bij snikhete zomerdagen kan Tim niet bevestigen. “Al zou een pikante kruiding wel gezondheidsvoordelen bieden.”

Volledig scherm The Vexican: nieuwe pop-up © Evert Wouters

