Meteen grote kortingen op eerste soldendag, tot wanhoop van de kleinhandel: “Het is een spel, en je kan niet anders dan meespelen”

Leuven VIDEO Germaine Gilis (79) van Inn ’t Joor 1 is een halve eeuw cafébazin

Groot feest in het kleinste café van Leuven want cafébazin Germaine Gilis van Inn ’t Joor 1 in de Ravenstraat zit welgeteld 50 jaar in ‘de stiel’ zoals ze het zelf omschrijft. “De schepen is mij bloemen komen geven, waarvoor dank”, aldus Germaine die ook wel eens de moeder van de studenten wordt genoemd.

31 december