Metamorfose voor Ruelenspark in Heverlee: “34 verouderde bungalowwoningen worden vervangen door 56 nieuwe sociale huurwoningen voor ouderen”

LeuvenDe verouderde bungalows in het Ruelenspark ruimen plaats voor een valleipark langs de Molenbeek. “Waterberging, groen, zorg en sociaal wonen voor senioren komen in de toekomst allemaal samen in het Ruelenspark”, zegt schepen van Ruimtelijk Beleid Carl Devlies (CD&V). Het vernieuwde park zal overigens enkel voorbehouden worden voor voetgangers en fietsers. Wagens zullen vanaf de Naamsesteenweg terecht kunnen in een ondergrondse garage.

Het Ruelenspark in de Leuvense deelgemeente Heverlee staat voor een nieuw hoofdstuk. Het Leuvense stadsbestuur werkte een toekomstvisie uit in overleg met Zorg Leuven, SWaL, het Molenhof, jeugddienst Don Bosco, De Watergroep, de provinciale dienst waterlopen en Aquafin. Bureau Blauwdruk Stedenbouw en Lama landschapsarchitecten tekende vervolgens het masterplan dat werd voorgelegd aan buurtbewoners. Een concrete timing voor de vernieuwingen ligt nog niet vast omdat er nog bijkomend studiewerk verricht moet worden maar dat er heel wat op de planning staat is wel duidelijk. “Het Ruelenspark ligt in de Molenbeekvallei, een groene long die via Heverlee in de Dijle uitmondt. Leuven wil de vallei verder ontwikkelen als één lange groene vinger die de stad zuurstof geeft en tegelijk een buffer kan vormen tegen overstromingen”, aldus schepen Carl Devlies (CD&V).

Een toekomstbeeld van het Ruelenspark.

Meer groen dus maar wat met de bungalows die zo kenmerkend zijn voor het park? “De 34 bungalowwoningen van sociale huisvestingsmaatschappij SWaL zijn verouderd en vervangen we door een 56-tal nieuwe sociale huurwoningen voor ouderen”, laat schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) optekenen.

Quote De woonfunc­tie van Zorg Leuven verdwijnt inderdaad maar we behouden het lokaal diensten­cen­trum en er is ruimte voor een kinderdag­ver­blijf Bieke Verlinden (Vooruit)

“Het wordt een mix van woningen met één of twee slaapkamers. Het kan zijn dat we kiezen om vier van de bungalows te behouden en om te vormen naar een parkpaviljoen. Dijledal zal instaan voor de bouw van de nieuwe sociale woningen. Door de hervorming van de sector van de sociale huisvesting zal in de toekomst immers enkel Dijledal nog actief zijn in Leuven. Samen met Dijledal breiden we met dit project het aanbod van kwalitatieve sociale woningen verder uit in onze stad.”

Schepen Bieke Verlinden (Vooruit) is ook voorzitter van Zorg Leuven.

Ook schepen Bieke Verlinden (Vooruit) is betrokken bij de herinrichting van het Ruelenspark want het gebouw van Zorg Leuven wordt afgebroken. “De woonfunctie van Zorg Leuven verdwijnt inderdaad maar we behouden het lokaal dienstencentrum en er is ruimte voor een kinderdagverblijf”, vertelt de schepen van Zorg en Welzijn die ook voorzitter is van Zorg Leuven. “Zo blijft ook in het nieuwe Ruelenspark zorg centraal staan. Het lokaal dienstencentrum verhuist naar een nieuw gebouw. Het zal een gezellige plek worden waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten voor een babbel of waar ze cursussen en workshops kunnen volgen. Dankzij dit masterplan wordt Ruelenspark een plek waarin open ruimte en water hand in hand gaan met warme zorg.”

Enkel voetgangers en fietsers

De nieuwe gebouwen in het Ruelenspark zullen geconcentreerd worden aan de rand met toegangen via de Burgemeester Stanislas De Rijcklaan en de Naamsesteenweg. “Op die manier kunnen we de rest van het park vrijwaren van bebouwing”, aldus schepen Devlies. “Het vernieuwde park zal ook voorbehouden zijn voor voetgangers en fietsers. Wagens zullen vanaf de Naamsesteenweg toegang hebben tot een ondergrondse garage. Het gebouw aan de Stanislas De Rijcklaan krijgt geen ondergrondse parking. De bewoners zullen kunnen parkeren in de parking onder het gebouw aan de Naamsesteenweg.”

