Metaalwaren Merckx verdwijnt na meer dan honderd jaar uit de Diestsestraat: “Het is mooi geweest.”

Metaalwaren Merckx werd in 1906 opgericht door Jozef Merckx. Vandaag heeft zijn achterkleindochter Nicole (70) samen met haar man André Ruymen (70) de teugels in handen. “In feite is Metaalwaren Merckx gestart in een pand naast het Miniemeninstituut, waar vandaag de koffiespeciaalzaak MOK is,” weet Nicole. “Mijn overgrootvader begon oorspronkelijk als handelaar in landbouwmachines, en deed daarnaast een beetje ijzerwaren. Daaruit is alles gegroeid.” De Diestsestraat in 1906 verschilt dag en nacht van de winkelstraat anno 2022. Boerderijen en velden domineerden het uitzicht. Omdat de boerderijen niet waren aangesloten op de riolering kreeg het stukje straat liefkozend de bijnaam ‘de vuile goot’. “Bij Metaalwaren Merckx stopte de stad effectief. De voertaal was Frans. Jozef was, zoals dat heette, een ‘quincaillier’,” vertelt Nicole.