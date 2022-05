Met sensibiliseringsactie ‘plastic express’ wil Groen statiegeld invoeren: “Elk blikje dat weggesmeten wordt is zonde”

“Dat idee is belangrijk, want wat stellen we vast? 40% van het afval dat men in de natuur of op straat terugvindt zijn blikjes of flesjes. We weten uit ervaringen van andere landen zoals Nederland, Duitsland en Ijsland - die allemaal statiegeld hebben ingevoerd - dat er minder afval in de natuur terechtkomt met dit systeem. Bovendien kunnen blikjes en flesjes beter gescheiden worden, wat voordelig is voor de recyclage. Petflesjes kunnen bijvoorbeeld gerecycleerd worden tot andere materialen, maar blikjes kunnen 100% gerecycleerd worden. Elk blikje dat weggesmeten wordt is eigenlijk zonde”, gaat hij verder.