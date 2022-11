Met koffie en boek rouwen in vertrouwen in Barboek M

Iedereen rouwt op zijn eigen manier maar soms kost dat meer energie dan je hebt. Vzw Verlies Verbindt reikt graag de hand op donderdag 24 november, in samenwerking met stad Leuven, Huis van het Kind Leuven en boekhandel Barboek. Tussen 17 en 20 uur kan je je in Barboek in M Leuven laten bijstaan met hartverwarmende koffie en een boek. “Rouwen is een heel persoonlijk proces, iedereen doet dit op zijn eigen manier en ritme. Maar toch is het ook zo’n universeel thema want iedereen komt er vroeg of laat mee in aanraking. Soms van heel dichtbij, soms vanop een afstand. Boeken kunnen iemand die rouwt woorden geven om zichzelf beter uit te drukken. Maar evengoed is het iets tastbaar om mensen die rouwen bij te staan. Ik heb er ondertussen zelf ook al veel over gelezen en toch verbaas ik me er elke keer opnieuw over hoeveel er nog méér te lezen is. Ik ben zo dankbaar voor alle mooie woorden die hierover al geschreven zijn en ook mij hebben ze al vaak geholpen. Keer op keer laat ik me inspireren door alle auteurs die hun waardevolle woorden delen. Op 2 en 5 november vonden de eerste twee ontmoetingen ‘met koffie en boek’ al plaats. Donderdag 24 november is de voorlopig laatste samenkomst. Het volledige najaarsprogramma rouw en verlies vind je op leuven.be/rouw-en-verlies”, zegt schepen van Zorg en Welzijn Bieke Verlinden (Vooruit).