Met de fiets het officiële WK parcours volgen en de Sint-Antoniusberg in Leuven beklommen? Proficiat! Dat is 174 euro boete alstublieft

ROTSELAAR/HOLSBEEK Waterellen­de aan Wingepark voorbij: verkeer kan opnieuw van rond punt naar snelweg

19 juli De Steenweg op Holsbeek tussen het rondpunt in Rotselaar en het op- en afrittencomplex van de E314 is opnieuw open voor alle verkeer. Dat betekent dat het Wingepark en de toegang naar de snelweg weer bereikbaar zijn. Volgende straten blijven nu nog afgesloten: Steenweg op Wezemaal (tussen Gildenstraat en Sportoase/vaccinatiecentrum), Groddestraat en Melkerijstraat (tussen Astridstraat en Jef Scherensstraat/Wilsele). Voor fietsers zijn de fietssnelweg en de Kerkebroekstraat weer open. Volgende straten blijven ook nog afgesloten: Grensstraat, Groddestraat, de paden naar en rond de zwemzone en het Meanderspad. De zwemzone ‘de Plas’ blijft vooralsnog gesloten. Het vaccinatiecentrum is dan weer enkel toegankelijk via de Torenstraat.